Joshua King kimdir? Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Joshua King kaç yaşında, nereli?

Sezonun sona ermesiyle birlikte ligi ikinci sırada ve kupa kazanamadan bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olmayacak isimler kesinleşiyor. Bu isimlerden biri de Joshua King oldu. Peki, Joshua King kimdir? Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Joshua King kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:43
Joshua King kimdir? Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Joshua King kaç yaşında, nereli?
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13 Temmuz 2022 yılında Fenerbahçe'ye katılan ancak sakatlıklar nedeniyle istediği performansı ortaya koyamayan Joshua King, takımdan ayrılacağını açıkladı. Peki, Joshua King kimdir? Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Joshua King kaç yaşında, nereli?

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua Christian Kojo King, 15 Ocak 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Gambiyalı bir baba ve Norveçli bir annenin çocuğu olarak Oslo'da doğan King, Romsås banliyösünde büyüdü. Kariyerine yerel kulüp Romsås IL'de başladı ve 15 yaşındayken Vålerenga'ya geçti. King, Vålerenga'dayken birçok kez İngiliz ekibi Manchester United ile antrenmanlara çıktı ancak UEFA kuralları 16 yaşına kadar kulüple sözleşme imzalamasını engelledi. Ayrıca Chelsea, Sunderland ve Ipswich Town'dan deneme teklifleri aldı, ancak Manchester United lehine bunları reddetti. 

King, 2008 yılında Vålerenga'dan Manchester United'a transfer oldu. Preston North End, Borussia Mönchengladbach, Hull City ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Ocak 2013'te Blackburn ile kalıcı sözleşme imzaladı ve Mayıs 2015'te AFC Bournemouth'a geçti. Şubat 2021'de, son gün anlaşmasıyla Everton'a transfer olarak üst lige geri döndü. Aynı sezonun sonunda Watford'a transfer oldu ve Temmuz 2022'de Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anlaştı.


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