Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:34

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:34

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Karim Benzema'yı transfer etmek istiyor. Peki, Karim Benzema kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'yle adı anılan Karim Benzema nereli, hangi takımda oynuyor?

KARIM BENZEMA KİMDİR?

19 Aralık 1987 Fransa doğumlu olan Karim Benzema, 34 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız milli futbolcudur. Benzema, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır. Karim Benzema, 1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır. 10 Ağustos 2022 tarihinde Eintracht Frankfurt'ta karşı oynadıkları 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid için 324. golünü atmıştır ve kulübün efsanesi olan Raúl'u geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü 2. oyuncusu olmuştur.

KARİM BENZEMA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Deneyimli futbolcu, Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.