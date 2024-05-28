Taner Demirer kimdir? Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer hayatı ve kariyeri

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, CHP'ye katıldı. Haberler ardından Demirer ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Taner Demirer kimdir? Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer hayatı ve kariyeri

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:28
Taner Demirer kimdir? Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer hayatı ve kariyeri
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İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından CHP'ye katıldığını açıklayan Taner Demirer'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Taner Demirer kimdir? Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer hayatı ve kariyeri

TANER DEMİRER KİMDİR?

Prof. Dr. Taner Demirer 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1987-1997 yılları arasında ABD’de eğitim gördü. İç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kaner Merkezinde yaptı ve kendisine bu enstitüde “Outstanding Clinical Research” ödülü verildi.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesinde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır. Dr. Demirer, TÜBA ve Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi, Dünya Akademiler Birliği Seçici Kurul üyesidir.


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