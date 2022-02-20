Numan Kurtulmuş'tan iş insanlarına: Emekçilerin hakkını vermeniz lazım
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te yaptığı konuşmada iş insanlarına seslenerek "emekçilerin hakkını verin" çağrısı yaptı.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Kilis'in Suriye'yle sınır il oluşuna dikkat çekip "Kolay değil; 11 yıldır hemen karşı tarafta neredeyse her şeyimiz aynı olan, Suriye halkının önemli bir kısmını büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, ekmeğini, suyunu bölüşmüştür. Burada Kilisliler, Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
EKONOMİNİN DURUMU
Türkiye'nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını söyleyen Kurtulmuş "Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.
PATRONLARA SESLENDİ
Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" diye konuştu.
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