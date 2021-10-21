Nuriye Gülmen davasında tahliye talebi reddedildi
KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in tutuklu olarak yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıkmadı.
KHK ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in tutuklu olarak yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıkmadı.
Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Nuriye Gülmen bugün görülen duruşmasında tahliye edilmedi. Sahte delil iddiasının araştırılmasını bile reddeden mahkeme heyeti sahte delillere dayanarak tutukluluğu devam ettiriyor" denildi.
İhraç edildikten sonra “işimi istiyorum” eylemi yapan ve halen tutuklu bulunan Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de İdil Kültür Merkezi'nde 6 kişi ile birlikte gözaltına alınıp 11 Ağustos 2020'de tutuklanmıştı.
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