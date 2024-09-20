Nurşen Yavaş açıkladı: Mansur Yavaş Diyarbakır'ı ziyaret edecek

Yayınlanma: 20.09.2024 - 20:44

Güncelleme: 20.09.2024 - 20:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nurşen Yavaş’ın eşinin de aralarında bulunduğu 6 şehrin belediye başkanlarının eşleri iki günlük Diyarbakır ziyareti için kente geldi.

Burada konuşan Nurşen Yavaş, yıllar önce Mansur Yavaş ile Diyarbakır'a geldiğini ve Yavaş'ın yine geleceğini açıkladı.

"O DA GELECEK ZATEN"

Amida Haber'e konuşan Yavaş, “Ayla Kutlu hanım ve Cafer Pekdemir’in davetleri üzerine geldik. Gezimiz güzel başladı. Yemekleri ve tatlarını çok beğendik. Yıllar önce Mansur Bey ile gelmiştik ancak o zaman fazla kalamamıştık. O da gelecek zaten. Herkesi Diyarbakır’a davet ediyoruz, gezilecek, görülmesi gereken bir şehrimiz” dedi.