Nurşen Yavaş açıkladı: Mansur Yavaş Diyarbakır'ı ziyaret edecek

Diyarbakır'a belediye başkanlarının eşleri ile ziyarette bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş, Mansur Yavaş'ın da kente geleceğini belirtti.

Nurşen Yavaş açıkladı: Mansur Yavaş Diyarbakır'ı ziyaret edecek
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 20:44

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nurşen Yavaş’ın eşinin de aralarında bulunduğu 6 şehrin belediye başkanlarının eşleri iki günlük Diyarbakır ziyareti için kente geldi.

Burada konuşan Nurşen Yavaş, yıllar önce Mansur Yavaş ile Diyarbakır'a geldiğini ve Yavaş'ın yine geleceğini açıkladı.

"O DA GELECEK ZATEN"

Amida Haber'e konuşan Yavaş, “Ayla Kutlu hanım ve Cafer Pekdemir’in davetleri üzerine geldik. Gezimiz güzel başladı. Yemekleri ve tatlarını çok beğendik. Yıllar önce Mansur Bey ile gelmiştik ancak o zaman fazla kalamamıştık. O da gelecek zaten. Herkesi Diyarbakır’a davet ediyoruz, gezilecek, görülmesi gereken bir şehrimiz” dedi.

 

 

 


Etiketler: #Mansur Yavaş #Belediye başkanı #diyarbakır

İlgili Haberler

'CHP'den ayrılacak' iddiası... Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!

'CHP'den ayrılacak' iddiası... Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddiasına sitem dolu yanıt: 'Bari siz yapmayın...'

Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddiasına sitem dolu yanıt: 'Bari siz yapmayın...'
Mansur Yavaş ve Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi

Mansur Yavaş ve Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler