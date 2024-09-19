'CHP'den ayrılacak' iddiası... Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘CHP’den ayrılacak’ iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

'CHP'den ayrılacak' iddiası... Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 22:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialarla ilgili Habertürk’e konuştu. 

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

"KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM"

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.”


Etiketler: #Mansur Yavaş #CHP #istifa

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddiasına sitem dolu yanıt: 'Bari siz yapmayın...'

Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddiasına sitem dolu yanıt: 'Bari siz yapmayın...'
Mansur Yavaş ve Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi

Mansur Yavaş ve Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi
Mansur Yavaş açıklaması gündem olmuştu: Gülbin Tosun, NOW TV’den ayrıldı

Mansur Yavaş açıklaması gündem olmuştu: Gülbin Tosun, NOW TV’den ayrıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler