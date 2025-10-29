Cumhuriyet Gazetesi Logo
O sembolik Cumhuriyet fotoğrafı Şanlıurfa'da yeniden canlandırıldı

29.10.2025 17:33:00
DHA
Şanlıurfa'nın kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların katıldığı kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankart taşıdı.

Karaköprü ilçesi kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde sabah saatlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların katıldığı kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşün ardından kutlamalar, Çiftekemer İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları şiir, skeç ve halk oyunlarını sergiledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Renkli görüntülerin yaşandığı programda öğrencilerin Cumhuriyet'e olan sevgisi alkışlarla karşılandı. Etkinliğin videosu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahalle muhtarı ile okul yönetimi, etkinliğin sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Cumhuriyet bilincini genç nesillere aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Öğretmenler, öğrencilerin gösterilere büyük emek verdiklerini ve bu coşkunun çocuklara unutulmaz bir deneyim kazandırdığını ifade etti.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Hafızalara kazınan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı 1933 yılında Uşak'ta çekildi. Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgalini püskürten Uşak halkı, zaferin 10. yılını davullu zurnalı bir törenle kutladı. Uşak'ın ilk fotoğrafçısı olan Hüsnü Kazım Özler Cumhuriyet kutlamalarıyla özdeşleşen ve ölümsüzleşen bu fotoğrafı çeken isim olarak tarihe geçti. 

