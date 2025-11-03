O sözler yargıya taşınıyor: Namık Kemal Zeybek'ten Saray'ın danışmanı Oktay Saral'a dava

Eski Kültür Bakanı, 1980 öncesi MHP'nin önde gelen isimlerinden biri olan, ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerine söylediği sözler üzerine kendisine ağır sözlerle yanıt veren Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Zeybek, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu çok önemli, bu başlı başına bayramdır. Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl. Hiç akıllarına gelir mi acaba Cumhuriyet'ten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda da kadın boş olurdu. Bu gerçekti. Cariye pazarı İstanbul Üsküdar'daydı. Para verip cariye alırlardı. Rıza ve nikah gerekmezdi. Mirastan yarım hisse alırlardı, bu kadınların bayramıdır. Kadınlar ve erkekler eşittir. Bu bayram böyle bir bayram. Cumhuriyet büyük devrimlerle okuma yazma bilenlerin oranını en yükseklere çıkardı. Birbirinizden ayrılmayın, birbirinize kenetlenin. Hangi siyasi partide olduğunuz önemli değil, birbirinize sımsıkı yapışın. Ben burada Türkiye'yi kurtaracak ve yükseklere çıkaracak gücü ve enerjiyi görüyorum. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullanmıştı.

Namık Kemal Zeybek’in sözlerine ise Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral "Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil, müptezel, kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm” diyerek yanıt vermişti.

ZEYBEK’TEN KİTAPLARIYLA YANIT

Saral’ın sözlerine ise Namık Kemal Zeybek’ten ‘kapak’lı bir yanıt geldi. Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda, kaleme aldığı kitapların kapaklarının yer aldığı bir videoya yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Oktay Saral adında birisi bana saldırmış. “Cahil” demiş. Kendisi Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biriymiş. Kendisine ne danışılır, bilmem. Anlaşılan, âlimmiş(!) Bu Saral, benim gibi “cahil” olsun da bari bir işe yarasın. Okusun, öğrensin diyerek yapıtlarımdan kimilerinin kapak görüntülerini gönderiyorum.”

Bu arada bana “fasulye sırığı” demiş. Bizde uzun boylulara denir. Ben orta boyluyum.

"(...) Üstelik bu nesne işe yarar. Kendisi orada ne işe yarar, doğrusu bilmiyorum. Açıklasa da öğrensek. Anlamını bilmeden yazdığı söz ise yargı konusu olacak."