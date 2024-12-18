O sözleri canlı yayına yansıdı! Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden tepki: 'Kimi kandırıyorsunuz, millet acından ölüyor!'
Bir yurttaş, CHP’yi eleştirmek için basın açıklaması yapan AKP’lilere, geçim sıkıntısını dile getirerek isyan etti. O sırada canlı yayında "Pazara gidemiyorum, 12,5 aylık alıyorum" sözleri duyuldu.
AKP'li bir grubun CHP'yi eleştirmek için düzenlediği basın açıklamasında, bir yurttaşın tepkisi damga vurdu.
Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken yurttaş, sessizliğini bozarak tepki gösterdi.
"KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?"
Yurttaş, "Kimi kandırıyorsunuz ben anlamıyorum. Millet acından ölüyor be. Pazara gidin, bir elbise, bir çorap alamıyoruz. Ben pazara gidemiyorum, 12,5 aylık alıyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşadığı geçim sıkıntısını dile getiren vatandaşın tepkisi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Emeklinin çıkışı, ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında etkisini sürdüremedi, bir güvenlik görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.
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