Öcalan'ın 'çağrısı' öncesi Diyarbakır ve Van meydanlarına dev ekranlar kuruldu

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:10

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:11

İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de... DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.

Heyet, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet, İstanbul’a doğru dönüşe geçti.

İstanbul’da yapılacak açıklamada, Öcalan’ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

GÖZLER SAAT 17.00'DEKİ AÇIKLAMADA

DEM Parti heyeti bugün İmralı dönüşü saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacak. Parti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamanın yerini Elit World (Taksim) Otel olarak duyurdu.

Bugünkü ziyaret, kamuoyunda 'yeni bir barış süreci' olarak yankı bulan bu sürecin en kritik günü olarak düşünülüyor. Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını bugün yapabileceği düşünülüyor.

VAN VE DİYARBAKIR'DA DEV EKRANLAR KURULDU

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti.

Van il örgütü, "Asrın çağrısını Van'da kitlesel olarak karşılıyoruz" ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı'na davet etti.

Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki 'Şeyh Said Meydanı'nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI TALEBİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.