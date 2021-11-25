Öğretim üyesinden sokağa çıkanlara: "İt soyları", "vatan hainleri"...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığına karşı protestolara katılan yurttaşları

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 11:40
Öğretim üyesinden sokağa çıkanlara:
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara ağır hakaretler etti.

Yurttaşların protestolar sırasında attığı "Hükümet istifa!" sloganlarından rahatsız olan Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkan yurttaşlara "çakal soyları", "it soyları" gibi hakaretler savurduğu sözkonusu videoda Kaya, eylemlere katılanları da ayrıca "vatan haini" ilan ediyor.




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