Yeni Akit'ten sokağa çıkanlara: Cezaevinde yüz Osman Kavala olur

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:46

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, hayat pahalılığına karşı sokağa yurttaşlara "tutuklama" tehdidinde bulundu.

Karahasanoğlu, "Yeni Osman Kavala’lara hatırlatıyorum, ağlamayın sonra!" başlıklı yazısında, sokak eylemleri üzerinden 2013 Gezi Direnişi'ni hatırlatıp "Gezi isyancılarının başına gelenlerin 1000 katı..15 Temmuz darbe girişimine başvuranların başına gelenlerin 10 katı, şimdi dolar üzerinden operasyon çekmek isteyenlerin başına gelir.." dedi.

Karahasanoğlu, "Siz geceyarıları sokaklarda gösteriler yapmaya kalkarsanız. Mahkemelerde bir Osman Kavala değil. Yüz Osman Kavala yargılanır" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Tayyip Erdoğan’ın, Gezi isyanında, 28 Şubat’a da gönderme yaparak sarfettiği “Tencere tava. Hep aynı hava” sözleri, şimdi tekrar sahnelenmek isteniyor..

Bize de, geçmişte yaşananları hatırlatmak düşüyor..

Şunun şurasında, seçime 1.5 yıl var..

Siyasi iktidarı istemiyorsanız..

Sandıkta oyunuzu kullanırsınız.

Ama asla..

Sandıkta iktidarı değiştirme dışında, ayak oyunları içeren operasyonları aklınızdan bile geçirmeyin..

Gezi isyanının benzerine soyunmayın..

Dış güçlerin sahneye koyduğu dolar operasyonunun içerdeki uzantısını kurgulayarak, meşru hükümeti sokakta devirmeye kalkışmayın..

Ben şimdiden hatırlatayım..

Devleti yönetenler, hukuk devleti dışına tabii ki çıkılmaz..

Ama..

“Gezi isyanına karışanların başına bir şey gelmedi ki” diye düşünüyorsanız..

“15 Temmuz darbecilerinin bir kısmı çıktı bile.. 15 Temmuz darbecilerinin diğerlerini de, ‘Rütbesizdi, askeri öğrenciydi’ bahaneleri ile, CHP+İP ittifakı aklama sözü çoktan verdi” diye cesaretleniyorsanız..

Ben hatırlatayım..

Gezi isyancılarının başına gelenlerin 1000 katı..

15 Temmuz darbe girişimine başvuranların başına gelenlerin 10 katı, şimdi dolar üzerinden operasyon çekmek isteyenlerin başına gelir..

FETÖ’cü emniyet müdürü kalmadı ki, size sahip çıksın..

FETÖ’cü savcı kalmadı ki, sizi sorgulamadan serbest bıraksın..

FETÖ’cü hakim kalmadı ki, tutuklamaksızın, sizi evinize yollasın..

Yaptığınız her illegal eylemin hesabı sorulur..

Bir gencin burnu kanarsa..

“Ben mi yaptım, bana ne? Ben sadece sokağa çıktım” diyemezsiniz..

Toplu olarak yapılan tüm eylemlerde..

Sonuçlar da, toplu olarak katılanların üzerine yüklenir..

Hele hele..

“Hatırlatmalar”a rağmen..

“Dağılın” ikazlarına rağmen..

Siz geceyarıları sokaklarda gösteriler yapmaya kalkarsanız..

Mahkemelerde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala yargılanır..

Cezaevinde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala olur..

Ben hatırlatmış olayım..

Gerisi kendilerine kalmış."



