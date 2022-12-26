Oğuz Kaan Salıcı: Tayyip Bey’i, torunlarını sevmeye, evine göndereceğiz

26 Aralık 2022 Pazartesi, 00:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bugün Adana’da CHP’ye katılan yeni üyeler için düzenlenen törende konuştu.

Salıcı, “Bu yol, kolay bir yol değil. Bu yol, bedel ödeyenlerin yolu. Bizim Genel Başkan’ımızı Çubuk’ta linç etmeye kalktılar. Artvin’de terör saldırısı oldu kendisine. Bizim il başkanımıza, Canan Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı getirdiler, İstanbul seçimini kaybetmenin intikamı olarak. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na aynı saldırıyı yapıyorlar. Biz, bu mücadeleden geri adım atmayacağız… Tayyip Bey’i, -çok yorulmuş- torunlarını sevmeye, evine göndereceğiz. Türkiye’nin aydınlık geleceğini sizlerle beraber, bu ülkenin halkıyla kimseyi ayırmadan hep beraber kuracağız” dedi.



Salıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanlarının da katıldığı törende şunları söyledi:

“BU HALK, CHP’YE BIRAKIN OY VERMEYİ, ÜYE OLMAYA KARAR VERDİĞİ İÇİN TAYYİP BEY GİDECEK”

Bu halk, CHP’ye bırakın oy vermeyi, üye olmaya karar verdiği için Tayyip Bey gidecek. Çok anlamlı bir kitle var burada. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelmiş, Adana’da ekmek tutmuş, iş edinmiş, Adana’yı yurt edinmiş insanların olduğu, farklı siyasi partilerden gelmiş, belki ilk defa bir siyasi partiye üye olmuş değerli kardeşlerimizin olduğu, CHP’nin başı kapalı olanın da başı açık olanın da teminatı olduğunu bilerek gelmiştir. CHP’nin Türk’üyle, Kürt’üyle herkesi kucaklayan bir siyasi parti olduğunu bilerek gelmiş değerli kardeşlerimiz var burada. İyi ki geldiniz. İyi ki bu ülkeyi kutuplaştırmak isteyen, bizlerin birbirine kötü gözle bakmasını isteyen, bunun için siyaset yapan AKP’nin yürütmüş olduğu o kötü siyasetten uzak durdunuz. İyi ki Altılı Masa ve Millet İttifakı’yla beraber, Türkiye’yi büyütmek, zenginleştirmek isteyen ve bu ülkede misafirlik süresi uzamış olan sığınmacıları da bir an önce burunları kanamadan memleketine göndermek isteyen CHP’ye katıldınız.

“ÇOCUKLARIMIZ OKULA AÇ GİTMESİN DİYE BU MÜCADELEDE BİZİMLE BERABER OLDUĞUNUZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Adalet için de Türkiye’de ekonominin büyümesi için de çocuklarımız okula aç gitmesin diye de iyi bir eğitim alsınlar diye de bu ülkede barış, kardeşlik olsun, insanlar birbiriyle rahat bir şekilde kucaklaşabilsinler diye de CHP iktidar olsun diye de geldiğiniz ve bu mücadelede bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.

“TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİNİ SİZLERLE BERABER, BU ÜLKENİN HALKIYLA KİMSEYİ AYIRMADAN HEP BERABER KURACAĞIZ”