Oğuzhan Uğur isyan etti: Beni zorla solcu yapacaklar

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:56

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:56

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de düzenlediği "Mevzular Açık Mikrofon" programına CHP'li Abdullatif Şener'in konuk olacağını ancak çekimin yapılacağı salonun son anda AVM yönetimince iptal edildiğini açıkladı.

Uğur, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Abdullatif Şener AK Parti kurucularındandı. Şimdi CHP Milletvekili. 16sında konuğumuz oluyor. Bu bir başvuru tiviti değil. Çünkü salon, AVM yönetimi tarafından son dakika iptal edildi. Başvurular salon bulunca. Bu program beni zorla solcu yapacak ha. Resmen slogan atasım var şu an."

Abdullatif Şener Ak parti kurucularındandı. Şimdi Chp Milletvekili. 16sında konuğumuz oluyor. Bu bi başvuru tiviti değil. Çünkü salon, avm yönetimi tarafından son dakika iptal edildi. Başvurular salon bulunca. Bu program beni zorla solcu yapacak ha. Resmen slogan atasım var şu an — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) January 11, 2023

CHP'Lİ ŞENER'DEN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de yaptığı paylaşımda "Babala TV'de 16 Ocak Pazartesi günü programımız var. Adımı duyan AVM sahibi korkudan salon anlaşmasını iptal etmiş. Gençler gelecek korkakların değil, geleceğe umut ve cesaretle yürüyenlerindir! Ve biz aynı gün bir başka salonda birlikte olacağız!" ifadelerine yer verdi.