Oğuzhan Uğur'dan 'gözaltı' paylaşımı: Bu sefer Angara'da yakalandım

YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:59
Oğuzhan Uğur'dan 'gözaltı' paylaşımı: Bu sefer Angara'da yakalandım
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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı paylaşımına ekleyen Uğur,  yakalama kararı gerekçesini açıklamadı.

 


Oğuzhan Uğur gözaltı Babala TV

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