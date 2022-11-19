Oğuzhan Uğur'dan 'gözaltı' paylaşımı: Bu sefer Angara'da yakalandım
YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı paylaşımına ekleyen Uğur, yakalama kararı gerekçesini açıklamadı.
Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım ???????>? Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu. ???????? pic.twitter.com/xLsR5tZ4JG— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) November 19, 2022
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