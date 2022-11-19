Oğuzhan Uğur'dan 'gözaltı' paylaşımı: Bu sefer Angara'da yakalandım

19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:59

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı paylaşımına ekleyen Uğur, yakalama kararı gerekçesini açıklamadı.