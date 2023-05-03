Oğuzhan Uğur'dan açıklama: Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak mı?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:33

Mevzular Açık Mikrofon'un 12. Bölümü'nün konuğu Millet İttifakı liderlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babala TV Twitter hesabından videonun önce 22:30'da yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak video o saatte yayınlanmadı ve şu açıklama yapıldı:

"Mevzular Açık Mikrofon 12.Bölüm ufak bir tekniksıkıntı sebebiyle maalesef 23.30'da Babala Tv'de yayında. Gecikme için çok çok özür dileriz."

Mevzular Açık Mikrofon'un suncusu Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun programa katılıp katılmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Uğur, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi provokasyonlarla ilgili çekinceleri olduğu için gelmeyeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.