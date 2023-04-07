Okullarda yine 'değerler eğitimi'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

“Öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen fertler olması” amacıyla imzalanan protokolle, okullar ve okul dışında, değerler eğitimi verilecek. Okullarda en az 30 öğrenciyle “Değerler Kulübü” oluşturulacak. Bu kulüplerde, “milli, manevi, ahlaki ve insani konular” çerçevesinde söyleşi, seminer düzenlenebilecek. Projeye “destek” için veliler de katılacak. Din görevlilerinin de yer alacağı ayda bir veli buluşması yapılacak.



Protokol kapsamında; vaiz/vaize, din hizmetleri uzmanı, Kuran kursu öğreticisi ve din görevlisi görev yapacak. Diyanet Gençlik Merkezleri’nin ev sahipliğinde “kültür şenlikleri” gerçekleştirilecek.

HER TÜRLÜ KOLAYLIK!

MEB’in görevi, “Değerler Kulübü” öğrencilerinin Diyanet ve GSB’nin izcilik faaliyetlerinde de yer almasını sağlamak da olacak. Etkinlik ve çalışmalarda öğretmen görevlendirilecek ve mekân desteği sağlanacak, müftülüklerle çalışılacak.

Okul müdürlükleri, belirlenen temsilci öğretmenlerin “Değerler Kulübü” çalışmalarını kolay yürütebilmesi için ders programlarında düzenleme yapacak. Temsilci öğretmen, Diyanet görevlisi ve gençlik spor temsilcisi ile ortak yıllık faaliyet planı hazırlayacak. Hafta sonu, yarı yıl tatili veya yaz tatilinde, gezi, piknik, iftar gibi “motivasyon artırıcı” faaliyetler düzenlenecek.

KIZILAY DAYATMASI

Örnek faaliyet planında, ağırlık deprem bölgesine verildi. “Değerler Kulübü” öğrencilerinin AFAD, Kızılay, Yeşilay ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın “gönüllülük çalışmaları”nda ve “yardım faaliyetleri”nde yer almalarının sağlanacağı vurgulandı. Planda, “peygamberimizin hayatından değer örnekleri”, “ramazan etkinlikleri”, “mahya yazıları” gibi etkinlikler yer aldı.