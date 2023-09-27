Okulların hijyeni kime emanet?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

CHP milletvekili Sibel Suiçmez, tüm ortaokul ve liselerde her sınıf düzeyinde destekleme ve yetiştirme kursları açılmaması ile kadrolu hizmetli sayısının azalmasını TBMM gündemine taşıdı.

Kursların tüm okullarda açılmama nedenini soran Suiçmez, okullarda hijyenin sağlanması için hizmetli sayısının artırılması gerektiğine de işaret ederek “Okul aile birlikleri bütçesiyle hizmetli alımının yapılması nedeniyle velilerden bağış adı altında zorunlu para toplandığının bilinmesine rağmen bunu engelleyecek şekilde kadrolu hizmetli alımın yapılmamasının nedeni ne?” sorusunu yöneltti.