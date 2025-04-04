'Olağanüstü Kurultay' için geri sayım! CHP, 6 Nisan'da toplanıyor: İşte tüm ayrıntılar...

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:32

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesi ihtimaline karşı gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya artık saatler kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim rüzgarı CHP kongrelerine de yansımış, 38. Olağan Kurultay, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle sonuçlanmıştı.

YARGI BASKISI

Son yerel seçimlerde aldığı büyük yenilginin ardından iktidar, muhalefeti yargı kıskacına almıştı. Başta DEM Parti ve CHP'nin kazandığı belediyelere atanan kayyumlar olmak üzere, tutuklamalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturmalarla süren bu baskı CHP kurultayına kadar ilerlemişti.

Diploma iptali, İBB'ye yönelik operasyon ve İmamoğlu ile İBB görevlilerinin tutuklanmasıyla birlikte yargı baskısı zirve yaparken "şaibeli" olduğu iddiasıyla hedef alanın CHP'nin 38. Kurultayı da tehdit altında.

KAYYUM TEHDİDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına soruşturma açılmasının ardından kurultayın iptali için de düğmeye basılmıştı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lürfü Savaş, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi talebiyle de mahkemeye başvurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal edilip kayyum atamaya yönelik bir hazırlığın olduğunu belirterek olağanüstü kurultay resti çekmişti.

Özel, kayyum tehdidine karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak..." diye duyurmuştu.

NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

CHP'de hazırlıklar sona yaklaşırken, olağanüstü kurultay 6 Nisan'da gerçekleştirilecek. CHP lideri Özgür Özel, kurultay için "6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

KİMLER ADAY?

Olağanüstü kurultay kararının ardından merak edilenlerden biri de kimlerin aday olacağı oldu. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı iddiaları uzun süre konuşuldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hazırlığı içinde olduğu haberleri medyada yer bulurken, tepkiler de peşi sıra yükseldi. Adaylık için çalışma başlatan bir grup partili imzalar toplasa da Kılıçdaroğlu aday olmaycağını duyurdu.

"Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek için" diyen Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı.

Yüzde beş imza toplayan bir partilinin aday olabileceği kurultayda tek aday mevcut genel başkan Özgür Özel.

KİMLER KATILACAK?

Olağanüstü kurultaylarda sadece genel başkanların konuşma yaptığı biliniyor. Seyircisiz şekilde gerçekleşecek kurultay için "normal prosedürde" davet edilmesi gereken herkesin çağırılacağı açıklandı.

CHP kaynaklarından yapılan açıklamada 6 Nisan'da gerçekleşecek kurultaya onur kurulu üyelerinin davetli olduğu belirtilirken, bu kurul içerisinde eski CHP genel başkanlarının da olduğu aktarıldı.

NEREDE YAPILACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzalı açıklamada, kurultayın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı bildirildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı tarih ve yerde saat 13.00’te yapılacağı belirtiliyor.

Yenimahalle Belediyesi’ne ait 1650 kişi kapasiteli Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Türkiye'nin en büyük salonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

1350 DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü kurultayda, CHP’nin bir önceki kurultayında oy kullanan 1200’ü il kongrelerinde belirlenen, 168’i doğal delege sınıfından toplam 1368 delegenin katılımı bekleniyor.

Ancak önceki kurultayın ardından bazı delegelerin partiden ihraç edilmesi, partiye yeni milletvekili katılımlarıyla birlikte bu sayının 1350 civarında olması bekleniyor.