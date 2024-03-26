‘Oldubittiye getirildi’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Savcılığa giderek şikâyetçi olan Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer’in avukatı Tuğba Aydın, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, davanın oldu bittiye getirildiğini ve acılı babanın muhatap bulamadığını söyledi. Aydın verilen cezayı yetersiz bulduklarını ve bu kararın caydırıcı olmadığını ifade ederek kararı istinafa taşıdıklarını kaydetti.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un kullandığı resmi plakalı otomobil Göçer’e arkadan çarpmıştı. Ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer şikâyetini geri çekmişti.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Baba Göçer’in avukatı Aydın, “Baba da suçtan zarar gören olduğu için dosyaya müdahil olduk” açıklamasını yapmıştı. Mahkeme, sanık Mahmud’un “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermiş, cezaya “iyi hal” indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay’a indiren mahkeme bunu da 27 bin 300 tl adli para cezasına çevirmişti. Mahkeme kararı büyük tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu itiraz dilekçesinde 27 bin 300 TL’lik adli para cezasının toplumun adalete olan güveninin zedelenmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede "Sanık hakkında takdiri indirim yapılması haksız ve hukuka aykırı olmuştur. Sanık birden çok kural ihlali yapmış ve kazanın oluşumunda asli kusurludur. Sanığa verilen ceza ile ilgili yapılan indirim nedenleri somut bir şekilde belirtilmemiştir. Ayrıca müvekkilim maktulün babası Metin Göçer’in şikâyetinin devam ettiği hususu dikkate alınmamıştır. Müvekkilin zararları sanık tarafından hiçbir şekilde karşılanmamıştır. Sanık olaydan hemen sonra yurtdışına kaçmıştır. Araya bürokratların girmesi ile geri gelmiş ve ifadesini vermiştir” ifadeleri kullanıldı. Üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken bunun uygulanmamış olmasının da hatalı bir uygulama olduğu öne sürülen dilekçede, “Mahkeme kararında üst sınırdan uzaklaşma gerekçesinin belirtilmediğine” dikkat çekildi.

"MUHATAP BULAMADIK"

Avukat Aydın, “Bu cezanın caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Kazaya karışan araç Somali Büyükelçiliği’ne ait. Araç sürücüsü de Somali Cumhurbaşkanının oğlu. Biz verilen kararla ilgili bir hukuk davası açacaktık. Ancak muhatap bulamadık. Büyükelçiliğe ulaşmaya çalıştık ancak bir yanıt alamadık” dedi. Baba Göçer’in sağlık problemleri yaşadığına değinen Aydın, “Verilen cezaya çok üzüldü ve bunun yanlarına kâr kalmamasını istiyor” diye konuştu. Yetkililerin kendilerini muhatap almamasına tepki gösteren Aydın, manevi tazminat davası açacaklarını da söyledi.