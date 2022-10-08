Ömer Çelik: 'AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:05

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Çelik, "Altılı masanın başardığı tek şey var. O da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. Altılı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ TÜRKİYE'Yİ GEÇMİŞTEKİ YÜKLERDEN KURTARMAK İÇİNDİ

"Gençliğin sadece sayıdan ve yaştan ibaret olmadığını" söyleyen Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi" diyen Çelik, "Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle büyük bir özgüven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti" şeklinde konuştu.

'OLAN BİTENDEN HABERLERİ YOK'

Altılı masanın "Demokrasi getireceğiz, Türkiye’yi büyüteceğiz" şeklinde beyanlarda bulunduğunu kaydeden Çelik, "Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok" dedi.

Muhalefetin 'en çok gençleri kandırmaya çalıştığını' savunan Çelik, şunlar söyledi:

"2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler. Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'a karşı, 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın' diyor Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Bu Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler."