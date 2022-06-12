Ömer Ünnü AKP'den istifa etti: Liyakat ve vefadan uzaklaşıldı

12 Haziran 2022 Pazar, 21:20

AKP teşkilatlarında yönetici istifaları devam ediyor. Yeni istifa depreminin adresi bu kez Ankara oldu.

2014-2019 yılları arası AKP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis üyesi, 2014-2015 yılları arası AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 yılları arası AKP Üst Kurul delegesi, 2014-2017 yılları arası Çamlıdere Grup Başkanvekili olan Ömer Ünnü AKP'den istifa etti.

AKP'li Ünnü, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, istifa kararını "liyakat ve vefadan uzaklaşıldı" diyerek gerekçelendirdi.

Ünnü'nün açıklaması şöyle:

"AK Parti'de belediye meclis üyeliği, grup başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve parti üst kurul delegeliği yaptım. Bu süreçte iyi işler yaptım. Ve bunu AK Partili arkadaşlar bile söylüyor. AK Parti'de kalmanın faydası olmayacağını gördüm. Bazı şeyler söylersem birilerini kırar ve üzerim. Benim ayrılma gerekçelerimden birisi kadro kalitesinde düşme oldu. Her sene daha da düştü bunun en büyük nedeni liyakat ve vefadan uzaklaşılmasıydı. Gidenlerin yerine gelenler son derece ehli olmayan kişilerdi. Ehli olmayan insanlar sonucu kötü yönetim oldu."