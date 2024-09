Onur Yaser Can davasında yeni gelişme: 14 yıl sonra yargı yolu açıldı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:21

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:21

İstanbul'da 2 Haziran 2010 tarihinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp çıplak arama ve işkenceye maruz bırakılan Onur Yaser Can davasında 14 yıl sonra yargı yolu açıldı. İstanbul Beyoğlu’nda 2 Haziran 2010'da uyuşturucu madde satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu mimar Onur Yaser Can’ın (28) serbest bırakıldıktan sonra 23 Haziran 2010'da intihar etti.

ANNESİ BU ACIYA DAYANAMIŞTI

Onur Yaser'in annesi Hatice Can da oğlunun acısına dayanamayarak 2014'te intihar ederek yaşamına son vermişti. Polis memurlarının yargılanmalası devam ederken, baba Mevlüt Can da 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Can ailesinden geriye yıllarca adalet mücadeleri veren Ezgi Sevgi Can kaldı.

YARGILANAN POLİSLER SADECE 'RESMİ BELGE'DEN CEZA ALDI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4 polis memuru, 5 Haziran 2023 tarihinde 'resmî belgeyi bozmak ve yok etmek' suçlarından 6'şar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Aynı sanık polisler hakkında, 'işkence', 'intihara sürükleme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti. Can ailesinin avukatları sanıkların asıl bu suçlardan yargılanması gerektiğini belirterek sanıklar hakkında 'işkence', 'intihara sürükleme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından verilen takipsizlik kararının kaldırılması için dosyayı Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 2. Dairesi ise 27 Mart 2024'te verdiği kararında, sanık polislerin Onur Yaser Can'a karşı işledikleri 'işkence', 'cinsel saldırı' ve 'intihara sürükleme' suçları bakımından 'kendilerini şaibeden uzak tutacak yeterli izlenimin oluşmadığını' belirtmişti. Danıştay’ın kararının ardından İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Temmuz 2024 tarihinde, 2011 yılında verilen ve sanık polislerin 'işkence', 'cinsel saldırı' ve 'intihara sürükleme' suçlarından yargılanmasının önüne geçen takipsizlik kararını kaldırdı.

"YENİ DELİL"

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararında, komiser H.A. ve polis memurları Y.B., M.O. ile O.Ü. hakkında 'resmî belgeyi bozmak ve yok etmek' suçundan verilen hapis cezasının yeni delil mahiyetinde olduğu kaydetti.

Hakimlik kararında, "Dosya kapsamında alınan tanık beyanları ve savunmaların, katılanların yargılama aşamasında öne sürdükleri iddialarına ve dosyada tespit edilecek sair hususlara yönelik olarak yeni delil kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünden, ilgililerin tespit edilerek bu konuyla ilgili değerlendirme yapma yetkisinin ve takdirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğundan soruşturmayı genişletmek ve sorumluları hakkında atılı suçlarından dava açmak üzere kapatılan Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Mayıs 2011 tarihinde verdiği takipsizlik kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir" denildi. Kararda, şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesine de karar verildi.

Böylece sanık polis memurları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'işkence', 'cinsel saldırı' ve 'intihara sürükleme' suçlarından soruşturulacak.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bundan iki gün sonra, "tutanaklarda eksiklik olduğu" gerekçesiyle tekrar karakola çağrıldı. 23 Haziran 2010’da üçüncü kez ifadeye çağrılan Can aynı gün intihar etti. İntiharının ardından annesi Hatice Can, oğlunun pantolonunun arka cebinde, üzerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığına ilişkin ifadelerin yazılı olduğu bir not buldu.

Anne Hatice Can da 2014 yılında intihar etti. Baba Mevlüt Can ise sağlık sorunlarından dolayı 2019 yılında hayatını kaybetti.

Onur Yaser Can’ın intiharıyla ilgili yargılamada 2 polis, “evrakta sahtecilik” suçlaması ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı bozdu ve yargılama yeniden başladı. Polisler, ayrı ayrı 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İstanbul 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İstanbul Valiliği, soruşturma izni vermedi.

Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can’ın itirazı üzerine istinaf mahkemesi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı Temmuz 2021’de kaldırdı.

Dört polis ve bir bilirkişi hakkındaki yargılamanın ilk duruşması 30 Eylül 2022'de yapılmıştı.