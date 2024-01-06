ORC'den 'İstanbul' anketi: Kararsızlar açıklanacak 'adayı' bekliyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:35

Son dönemde siyasetin en önemli konularından biri 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u kimin kazanacağı. AKP henüz adayını açıklamadı ancak kulislere göre, partinin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Kurum halen AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü başka merkezlerle birlikte İstanbul adayını da ilan edeceğini duyurmuştu.

CHP ise Ekrem İmamoğlu ile devam dedi. CHP'nin bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul için başkan adayı yeniden Ekrem İmamoğlu gösterildi.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, "31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Göreceksiniz, ikinci dönemimizde çok daha büyük işler başaracağız" diye konuştu.

Anket şirketleri de araştırmalarını İstanbul'daki seçim üzerine yoğunlaştırdı. ORC Araştırma İstanbullulara belediye başkanlığı için kime oy vereceklerini sordu. Ancak Cumhur İttifakı'nın adayı belli olmadığı için soru 'AKP adayı' şeklinde yöneltildi.

25 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma 5100 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankette kararsızların oranı dikkat çekici.

"İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri" başlıklı anketin sonuçları şöyle: