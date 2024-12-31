Ordu’da skandal görüntüler: Öğrencileri Erdoğan’ın şiiri eşliğinde yürüttüler

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:42

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:59

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Gürgentepe’de öğrencilerin karıştığı provokasyon görüntülerini paylaşarak açıklama yaptı.

Görüntülerde öğrencilerin Sarıkamış etkinliği kapsamında AKP marşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesiyle okunan şiir eşliğinde yürüdüğü görüldü.

Görüntülere tepki gösteren Adıgüzel, “Bu ilçede tam da yılbaşı günü Sarıkamış anma yürüyüşü düzenleyerek, okul öğrencilerini Tayyip Erdoğan şiiri ve AKP marşları ile yürütmek, milli eğitim müdürü eliyle, kamu eliyle yapılan bir provokasyondur” dedi.

"OKULLARA SİYASET SOKMAYIN"

Erdoğan’ın “Şehitler tepesi boş değil” diyerek başlayan şiiriyle öğrencilere yürüyüş yaptırıldığına dikkat çeken Adıgüzel, “Şehitler Tepesi boş kalmaz diye şiir okuyacaksın, ama gidip terör örgütleri ile iş tutup pazarlık yapacaksın. Okullara siyaset sokmayın. Kamu kurumlarına siyaset sokmayın. Derhal bu müdür hakkında gereğini yapıp haddini bildirin, yoksa biz Gürgentepe halkı olarak bildirmeyi biliriz” ifadelerini kullandı.