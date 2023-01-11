Osman Kavala'dan Aslı Aydıntaşbaş açıklaması

Yayınlanma: 11.01.2023 - 20:45

Güncelleme: 11.01.2023 - 20:45

Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve 1898 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, casusluk suçlaması yöneltilmesine gösterilen gerekçeler arasında yer alan gösterilen akşam yemeğine dair yeni açıklamalarda bulundu. KRT'den Sultan Eylem Keleş’e konuşan Kavala, “18 Temmuz akşamı tesadüfi karşılaşmayı özel bir buluşma olarak sunma çabasına uygun düşmediği, bu algıyı zayıflattığı için iddianamede Aslı Aydıntaşbaş’tan bahsedilmediğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Darbe girişimiyle ilişkilendirilen Büyükada toplantısına katılmış oldukları için, ayrı masalarda oturuyor olmalarına rağmen Tiryaki ve Dauody’nin isimleri görüşmeye katılanlar olarak kullanılmış" diyen Kavala şunları kaydetti:

"İddianamede Henri Barkey’in başkasıyla yemek yediğinin, S. Tiryaki, M. Daoudy ve benim ayrı masalarda oturduğumuzun belirtilmemiş olması elbette maksatlıdır, olguları gizlemek, çarpıtmaktır. İddialarını mantık temelinde kaleme alma kaygısı hissetmeyen bir iddia makamının zaten olgularla, delillerle ilgileniyor olması beklenemez.

Ben 15 Temmuz darbe girişimine katılma suçlamasıyla 1 Kasım 2017’de ilk tutuklanmamdan sonra, buna dayanak olarak gösterilen Henri Barkey ile ilişkim ve Barkey’in darbeyle ilgili faaliyetler yürüttüğü iddialarına karşı Barkey’in savcılığa açıklama yollamasının önemli olacağını düşünmüştüm ve bu düşüncemi kendisine iletmelerini avukatlarımdan talep ettim. Anlaşılan Barkey mahkemeyle muhatap olmak istemedi.

Ancak beraat ettikten sonra ikinci tutukluluğum sırasında şahit olduğum Cumhurbaşkanı’nın tavrı, casusluk suçlamasının ortaya çıkışı, yargı mensuplarının davranışı; ikinci iddianamede yer alan 'yemekte görüştüler' ifadesi ile ilgili Henri Barkey’in ya da Aslı Aydıntaşbaş’ın açıklama yapmasının yargı üzerinde etkisi olacağını düşünmeme yol açmadı, avukatlarımdan bu konuda bir girişimde bulunmalarını da talep etmedim.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, ikinci iddianamenin tamamı dikkate alındığında Karaköy lokantasında görüşme iddiasının belirleyici nitelikte olmadığını düşünüyorum. Ancak olguları gizleme, çarpıtma, manipülasyon maksatlı kullanma davranışı göstermesi bakımından bu, üzerinde durulması gerekli bir örnek”

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar AKP ve Fethullahçılara verdiği destekle bilinen ‘Ilımlı İslam’ savunucusu eski CIA danışmanı Henri Barkey’in Osman Kavala hakkında casusluk suçlamasına delil olan Karaköy Lokantası’ndaki yemekte ‘O masada Kavala ile birlikte değildik’ açıklaması ortalığı karıştırmış, ancak kiminle yemek yediğini açıklamamıştı. Barkey, ‘O gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim’ demiş ancak isim vermemişti. Henri Barkey, daha sonra yaptığı yazılı bir açıklamada, gazetecinin ‘Aslı Aydıntaşbaş’ olduğunu bildirmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından Aslı Aydıntaşbaş "Kötü niyetli bir operasyon" demişti.