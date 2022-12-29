ABD'den 'Osman Kavala' kararına ilişkin açıklama: "Derin rahatsızlık duyuyor ve hayal kırıklığı içindeyiz"

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:45

'Gezi Parkı' Davası'nda Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onamasına tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada alınan bu karardan dolayı "hayal kırıklığına uğranıldığı" belirtilerek şunlara yer verildi:

“ABD, bir Türk mahkemesinin bugün Osman Kavala'nın mahkumiyetini onama kararından derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğradı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Kavala'nın haksız yere mahkûm edilmesi insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bir kez daha Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak serbest bırakmaya ve keyfi olarak hapsedilen diğer herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz. Türkiye halkı insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu olmadan kullanmayı hak ediyor.”