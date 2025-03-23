Oy kullanmaya gelen yurttaş: 'Dün AKP'liydim bugün CHP'liyim'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:23

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP Cumhurbaşkanı önseçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

"ŞİMDİYE KADAR AKP'LİYDİM"

Oy kullanmaya gelen gönüllü seçmen Ahmet Şahin, "Şimdiye kadar AKP'liydim ama artık CHP'liyim. Hak, hukuk, adalet için CHP'liyim. Adaletsizlik var burada, ben mazlumu destekliyorum" diye konuştu.

CHP üyesi Cengiz Kaya ise, "Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı için çok üzgünüz. İmamoğlu'nun çıkmasını istiyoruz. Onun için buradayız, her zaman da burada olacağız" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olan bir başka yurttaş Gülizar Aslan ise İmamoğlu için burada olduklarını belirterek, Recep Tayyip Erdoğan'ın artık gitmesini istediklerini belirtti.

"YETER ARTIK GİTSİN"

Üye olan bir başka yurttaş Selma Berk de "Tayyip Erdoğan her önüne geçeni hapse gönderiyor. Yeter, artık gitsin. İstemiyoruz kendisini" dedi.