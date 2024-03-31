Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu

Yerel seçimler için İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla seçmenler sandık başına gitmeye başladı. 4 oy pusulası olması nedeniyle vatandaşların oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:38
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor.

Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.


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