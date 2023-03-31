Oy ve Ötesi Derneği Genel Sekreteri Ahu Sun: 2023 gençlerin seçimi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimlere giderken en çok tartışılan konulardan biri de sandık güvenliği. Bu noktada 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimler olmak üzere 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, bu seçimlerde de gönüllüleriyle sandıklarda olacak.

Oy ve Ötesi Derneği Genel Sekreteri Ahu Sun, seçime yönelik hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Oy ve ötesi nedir, ne iş yapar?

Sandık güvenliği üzerine odaklandık ama asıl işimiz toplumda demokrasi kültürünü yaymak. 8 seçimdir şeffaf, adil, çoksesli, eşitlikçi bir toplum için çalışıyoruz. Seçimlerde gönüllülerimizle birlikte sandıklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu seçimde ilk kez geliştirdiğimiz OCR tabanlı tutanak uygulamasını kullanacağız. Bu teknoloji ile resmi çekilen sandık tutanaklarının verilerini otomatik olarak sayısal hale getireceğiz ve verileri çok hızlı bir şekilde partilerle paylaşabileceğiz.

100 bin sandık gönüllüsü hedefliyorsunuz. Ne durumdasınız?

Sandık sayısı henüz açıklanmadı ancak 200 bin sandık öngörüyoruz. Seçim sürecinden önce eğitimler düzenliyoruz. Müşahitlere hukuki destek veriyoruz. Seçim günü de ıslak imzalı tutanaklardaki verileri topluyoruz. Yasal sonuçlarla uyumsuzluk durumunda partilere bilgi veriyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar sağlıklı veriye ulaşabiliriz. Şu anda 220 bin kişilik gönüllü ağımız var.

Daha önceki seçimlere kıyasla bu seçimlere ilgi nasıl?

Kesinlikle bir coşku olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçimde en saz 100 bin gönüllüye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Matematik de bunu gösteriyor.

(Sun, “Seçimde görev almak isteyenler “oyveotesi.org” sitesinden kolaylıkla gönüllü olabilir” ifadelerini kullandı.)



Eğitimlerinizden bahseder misiniz?

Eğitimlerde siyasi propagandaya müsaade etmiyoruz. Parti teşkilatlarına da çağrıda bulunuyoruz. Saha zaten kutuplaşmışken bu gerginliğin sürece etki etmesine müsaade etmeyelim diyoruz. 50 büyük şehirde 50 büyük eğitim düzenlemek istiyoruz.

Gönüllülerin aynı amaç için çalışmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Kendimizi herkese eşit mesafede konumlandırmak bizim için çok önemli. Herkesin siyasi görüşü olabilir, olsun da. Ama seçim günü herkes kendi görüşünü kendine saklasın, biz hukuktan yana olalım diyoruz.

Gençlere nasıl ulaşacaksınız?

Gençler bizim akıl hocalarımız. Bu seçimin onların seçimi olduğunun çok farkındayız. Yarınlar onların yarını, bizim yarınlarımıza da onlar karar verecek. Bunun için de kampanyalarımız olacak. Lütfen gelsinler, bizim dinamiklerimizi de karar versinler.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Deprem bölgelerinde seçmen davranışları üzerinden bir anormallik görüldüğü takdirde raporlayabilecek bir çalışmamız var. Oradaki seçmeni bilinçlendirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Bölgelerde eğitim verebilmek için de gereken altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca parmak boyası uygulanması gerektiğini savunuyoruz. İlkel bir yöntem ancak şu anki dinamiğe ayak uydurmalıyız. Sahipsiz kimliklerin nasıl kullanılacağını bilmiyoruz.