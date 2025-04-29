Özcelep'in 'İSKİ'ye baskın' görüntüleri: 'Kan akacak, Trabzon’da elli kişiyi zor tutuyorum'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:41

İBB soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve birçok İSKİ yöneticisi gözaltına alındı. Başa’nın ve İSKİ yöneticilerinin gözaltına alınmasına sebep olarak, bir şirket yöneticisinin ifadesi gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için güvenlik işleri müdürlüğümüzce 28/05/2024 günü tutanak tutmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Bununla ilgili evraklarım valilik kanalıyla emniyet kaynaklarında vardır. Çağrı üzerine tarafıma koruma tahsisi yapıldı. Sayın başkanımız gözaltına alındıktan sonra İdris isimli şahsın İSKİ'ye gelerek benimle konuşmak istediğini söylediler. Ben de konuyu bildiğim için kendisiyle görüşmek istemedim. Çalışma arkadaşlarıma 'benim ruhsat işimi halletmezseniz Şafak Beyi ve arkadaşlarını savcılığa şikayet edeceğim' diyerek tehdit etmiştir. Bu olaydan sonra medyadan şahsımla ilgili iddialarını öğrendim" demişti.

"NE OLURSA OLSUN, KAN AKACAK"

HalkTV'nin haberine göre, Başa’nın ifadesini teyit eden görüntüler ve yazışmalar ortaya çıktı. İSKİ tarafından tutulan ve poliste yer alan tutanağa göre Özcelep, 29 Mayıs 2024 günü Laboratuvar Binası Giriş Kapısı’na geldi. Daha önceki tehditleri nedeniyle ‘yasaklı ziyaretçi’ statüsünde olan Özcelep içeri alınmadı.

Bunun üzerine “Beni buradan ya polis ya savcı alacak” dedi. O esnada orada bulunan Avrupa Koruma Güvenlik Koordinasyon Şefi Süleyman Kara, “Tabi yasal hakkınız. Şikayetçi olabilirsiniz” cevabını verdi. Ardından 112 polis ekibi arandı. Kolluk kuvvetleri ile Özcelep arasında geçen konuşma da tutanağa aynen yansıdı. Özcelep, evrak eksikliği ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle kendisine izin verilmediğini, bu sebeple kızgın olduğunu polislere aktardığı ifade edildi. Ayrıca polis ekiplerinin önünde sarfettiği sözler de tutanakta şu şekilde yer aldı:

“Başkanın ev adresini biliyorum. Ailevi durumunu ve yakınlarının nerede çalıştığını biliyorum. Artık ne olacaksa olsun. Kan akacak yeter artık, ben Trabzon’da elli kişiyi zor tutuyorum.”

Bunun üzerine polisler üst araması ve alkol testi yaptı. Özcelep’in az miktarda alkollü olduğu da tespit edildi.

Süregelen tehditlere ve İSKİ binasında yaşanan olaya dair bütün kayıtlar, delilleri ve görüntüleri ile beraber Emniyet birimlerine ve bizzat İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa imzası ile İstanbul Valiliği’ne de resmi yazışmalarla iletildi.