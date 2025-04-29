Şafak Başa’nın doktorundan acil tahliye çağrısı: ‘Bazı ilaçları bitti, beyin kanaması riski var’

Yayınlanma: 29.04.2025 - 00:25

Güncelleme: 29.04.2025 - 00:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonlarda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan kişiler arasında bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumu ise yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor. 2021 yılında açık kalp ameliyatı olan ve geçtiğimiz ay kontrolleri sırasında kalbinin yarısının tek bir damar tarafından beslendiği tespit edilen Başa’nın, İBB’ye 19 Mart’ta yapılan operasyon sonrası ikinci açık kalp ameliyatını ertelediği ortaya çıktı. Sağlık sorunlarına ilişkin raporların sunulmasına karşın halen gözaltında bulunan Başa’nın son durumu doktoru Prof. Dr. Muzaffer Değertekin Cumhuriyet’e anlattı.

“YOĞUN STRES TETİKLEYEBİLİR”

Geçirdiği bypass ameliyatı ve ameliyat sonrası yeniden oluşan tıkanıklığın kalp krizi riskini halihazırda artırdığını belirten Prof. Değertekin, Başa’nın ertelediği operasyon sonrası tedavi kapsamında aldığı kan sulandırıcı ilaçların yoğun stres ortamı nedeniyle mide ve beyin kanaması yaratabileceğine dikkat çekti. İlaçlarının bir kısmı biten Başa için acil tahliye çağrısında bulundu.

“ALTINDAN KİMSE KALKAMAZ”

Başa’nın yaklaşık 70 saattir gözaltında bulunduğuna dikkat çeken avukatı Kerem Donat, “Kendisi yarın mahkemeye sevk edilecek. Ancak ilk dalgada da gördüğümüz gibi muhtemelen ifade işlemleri mesai saatlerinden sonra başlayacaktır. Bu süre dört güne tamamlanarak Çarşamba gününe kadar uzayabilir” dedi. Böyle bir sürenin ve gözaltı şartlarının Başa için çok büyük yaşamsal risk yarattığını vurgulayan Av. Donat, “Bu sağlık koşullarında gözaltı hayatî risk oluşturmaktadır. Bu koşullar altında özgürlüğünün kısıtlanması sebebiyle olabileceklerin altından kimse kalkamaz. Geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşılaşmadan müvekkilimin tedavi hakkı derhal sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.