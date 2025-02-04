Özgür Çelik duyurdu: 'Cumhurbaşkanı hakaret'ten 8 gündür tutuklu olan Nermin K.'ye tahliye!
Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik duyurdu.
Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan Nermin Hanım tahliye edildi.
Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun.
Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!"
Etiketler: #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Özgür Çelik
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