Özgür Çelik duyurdu: 'Cumhurbaşkanı hakaret'ten 8 gündür tutuklu olan Nermin K.'ye tahliye!

Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Özgür Çelik duyurdu: 'Cumhurbaşkanı hakaret'ten 8 gündür tutuklu olan Nermin K.'ye tahliye!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:08

Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi. 

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik duyurdu. 

Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan Nermin Hanım tahliye edildi.

Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun. 

Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!"

 


Etiketler: #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Özgür Çelik

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