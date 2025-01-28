Sokak röportajı veren kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı
Sokak röportajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerin sosyal medyada viral olmasının ardından N.K isimli bir kadın tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
N.K. adlı bir kadın, sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftirada bulunduğu suçlamasıyla, N.K. adlı vatandaşın gözaltına alınarak tutuklandığı duyuruldu.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Emniyet'in resmi X hesabından yapılan paydaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır."
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