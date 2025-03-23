Gerekçe sosyal medya paylaşımları: 58 kişiye gözaltı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:49

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bugün adliyeye sevk edilen 58 kişi arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.