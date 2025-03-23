Gerekçe sosyal medya paylaşımları: 58 kişiye gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 94 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 58 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bugün adliyeye sevk edilen 58 kişi arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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