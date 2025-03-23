Gerekçe sosyal medya paylaşımları: 58 kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 94 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 58 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Gerekçe sosyal medya paylaşımları: 58 kişiye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bugün adliyeye sevk edilen 58 kişi arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 


Etiketler: #gözaltı #savcı #Savcılık

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