Özgür Çelik'ten 'provokasyon' uyarısı: 'Bu mücadele bu şekilde büyümez'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'de eylemcilere yaptığı konuşmada provokasyon uyarısında bulundu. Çelik, "Bu mücadele bu şekilde büyümez" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de eylemler sürüyor.
Bozdoğan Kemeri'nde polis ekipleri ile sık sık karşıya gelen eylemcilerle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir araya geldi.
"43 YILLIK TECRÜBEYLE KONUŞUYORUM"
CHP İl Başkanı Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Provokatör, sivil görevli koyuyorlar. Havai fişekleri attırıyorlar. Ondan sonra buraya doğru geliyor. Birinci gün burada 100 bin kişi vardı, ikinci gün burada 500 bin kişi var, üçüncü kişi 700 bin, bugün 1 milyon 200 bin insan vardı. Bu Bozdoğan meselesi yüzünden burası gün geçtikçe eriyecek. Bu mücadele bu şekilde büyümez. Ben 43 yıllık tecrübeyle konuşuyorum. Her yerde vardım, bütün hayatım mücadele alanlarında geçti. Böyle büyümez, küçülür."
Etiketler: #Saraçhane #Özgür Çelik #insan
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!