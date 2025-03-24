Özgür Çelik'ten 'provokasyon' uyarısı: 'Bu mücadele bu şekilde büyümez'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:09

Güncelleme: 24.03.2025 - 00:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de eylemler sürüyor.

Bozdoğan Kemeri'nde polis ekipleri ile sık sık karşıya gelen eylemcilerle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir araya geldi.

"43 YILLIK TECRÜBEYLE KONUŞUYORUM"

CHP İl Başkanı Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Provokatör, sivil görevli koyuyorlar. Havai fişekleri attırıyorlar. Ondan sonra buraya doğru geliyor. Birinci gün burada 100 bin kişi vardı, ikinci gün burada 500 bin kişi var, üçüncü kişi 700 bin, bugün 1 milyon 200 bin insan vardı. Bu Bozdoğan meselesi yüzünden burası gün geçtikçe eriyecek. Bu mücadele bu şekilde büyümez. Ben 43 yıllık tecrübeyle konuşuyorum. Her yerde vardım, bütün hayatım mücadele alanlarında geçti. Böyle büyümez, küçülür."