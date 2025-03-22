CHP'den yeni 'Saraçhane' çağrısı: Saat verildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyürken, CHP sosyal medya üzerinden yeniden Saraçhane’ye çağrıda bulundu. Paylaşımda 20.30 işaret edildi.

CHP'den yeni 'Saraçhane' çağrısı: Saat verildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:45

Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına yönelik tepkiler yurt genelinde devam ediyor.

CHP'DEN YENİ SARAÇHANE ÇAĞRISI

CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yurttaşlar bu akşam da Saraçhane'ye davet edildi.

CHP'nin paylaşımında, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz. #İmamoğluMilleteEmanet" ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜR ÇELİK SAAT VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yeniden Saraçhane’ye çağrı yaptı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu mücadele hepimizin!"


Etiketler: #Özgür Çelik #Saraçhane

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