CHP'den yeni 'Saraçhane' çağrısı: Saat verildi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyürken, CHP sosyal medya üzerinden yeniden Saraçhane’ye çağrıda bulundu. Paylaşımda 20.30 işaret edildi.
Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına yönelik tepkiler yurt genelinde devam ediyor.
CHP'DEN YENİ SARAÇHANE ÇAĞRISI
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yurttaşlar bu akşam da Saraçhane'ye davet edildi.
CHP'nin paylaşımında, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz. #İmamoğluMilleteEmanet" ifadelerine yer verildi.
Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir!— CHP ???? (@herkesicinCHP) March 22, 2025
Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz. #İmamoğluMilleteEmanet pic.twitter.com/hppDNGx5if
ÖZGÜR ÇELİK SAAT VERDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yeniden Saraçhane’ye çağrı yaptı.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu mücadele hepimizin!"
20.30'da Saraçhane'deyiz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 22, 2025
Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır.
Ay yıldızlı bayrağını al, gel! ????
Bu mücadele hepimizin! pic.twitter.com/6lcegw35EK
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