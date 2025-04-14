Özgür Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.
Etiketler: #CHP #Özgür Özel #avrupa birliği
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