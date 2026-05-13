Özgür Özel 'AK Parti perişan olur' demişti: AKP'li hukukçulardan 'CHP'ye kapatma davası' çağrısı

13.05.2026 10:16:00
CHP'li çeşitli belediyelere yönelik "yolsuzluk" gerekçesiyle yapılan operasyonların ardından AKP'ye yakın hukukçular, konunun CHP Genel Merkezi'yle bağlantılı olması halinde anayasaya göre partinin kapatılması gerektiğini öne sürdü.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden ülke genelinde birinci olarak çıkan CHP'ye yönelik kapatma çağrıları açıkça AKP'ye yakın medyada dillendirilmeye başladı.

İktidara yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki Türkiye gazetesi bugün (13 Mayıs) "Sistemin Adresi CHP Merkezi" başlığıyla manşetine taşıdığı haberinde, CHP'ye yönelik "yolsuzluk" gerekçesiyle yapılan operasyonlarla ilgili olarak AKP'ye yakın hukukçuların görüşlerine yer verildi. 

Haberde görüşü alınan isimlerden, 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'den aday adayı olan Avukat Serdar Tokdemir, "Muhittin Böcek ve ailesinin etkin pişmanlıktan yararlanarak CHP Genel Merkezi’ne 1 milyon Euro getirdikleri iddiasının güçlü bir delil olduğunu" öne sürerek  “Bu iddianın kısa, orta ve uzun vadede birçok sonuçları olacaktır. Kurultay ceza davasını ve mutlak butlan davasını da etkileyecektir. Bu yaşananlar önümüzdeki süreçte mutlak butlanı da beraberinde getirecektir. Yöneticiler şahsi olarak da cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu süreçlerin hemen akabinde kuvvetle muhtemel anayasaya aykırı eylemlerden dolayı CHP bir kapatma davasıyla bile karşı karşıya kalabilir” dedi.

İktidara yakın bir başka hukukçu Hadi Dündar ise “CHP, gizli ve kara bir para ile finanse ediliyorsa ve CHP liderinin bilgisi dahilinde oluyorsa, Genel Merkez’de paralar alınıyorsa buradan bu durumun partinin politikası olduğu anlaşılır ve anayasaya göre kapatılması gerekir” diye konuştu. 

ÖZEL: AK PARTİ PERİŞAN OLUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs'ta katıldığı SÖZCÜ TV özel yayınında, "mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu" açıklamış ve şöyle demişti: 

“Üç yıl geriye dönüp kurultayı iptal etmek falan olmaz. Olacak iş değil. Olursa ne olur? Çok ağır bir siyasi baskı olur. İlgili heyeti tanımam etmem ama şahıslarından bağımsız söylüyorum: Bu ancak olağanüstü bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Bakın, mahkeme kararını kendi versin ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yöntemlerle müdahale etmeyi denemesi bedava. Bu kadar. Yok efendim mutlak butlan gelirse şu olur, bu olur... Denesinler. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. Çok net. Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP'nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”

 

GÜNDEMAR son anketi paylaştı... Erdoğan'ı üzecek sonuç: CHP birinci parti, ikinci turda muhalefet adayları önde Muhalefetin sandık çağrılarına iktidar kapıyı kapatsa da, anket şirketleri bu süreçte yurttaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak GÜNDEMAR Araştırma’nın anketine göre CHP yüzde 36,10 ile birinci parti konumunu korudu. İkinci turda ise muhalefet adayları önde. İşte o araştırma...
'Anket yaptırıyor' tartışması: Yavuz Ağıralioğlu'ndan Murat Ongun'a yanıt Tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, cezaevinden paylaştığı bir değerlendirmesinde muhalif bir partiyi isim vermeden kastederek, "Öyle böyle de değil, çok sayıda anket yaptırıyor" dedi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Murat Ongun'a yanıt verdi.
Ank-Ar Araştırma'dan çarpıcı anket: Olası 'Saadet, YRP ve Gelecek Partisi' ittifakına seçmen nasıl bakıyor? Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan son siyasi araştırma, kulislerde zaman zaman konuşulan muhafazakar sağ ittifak senaryosunun seçmendeki karşılığını gözler önüne serdi. Ankete göre, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Gelecek Partisi'nin olası bir ittifak yapması durumunda seçmenlerin yüzde 81,5'i bu yapıya oy vermeyeceğini ifade ediyor.