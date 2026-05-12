Ank-Ar Araştırma'dan çarpıcı anket: Olası 'Saadet, YRP ve Gelecek Partisi' ittifakına seçmen nasıl bakıyor?

Ank-Ar'ın katılımcılara yönelttiği "Saadet, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi İttifak Yapsa Bu İttifaka Oy Verir Misiniz?" sorusundan elde edilen veriler, Türkiye genelinde böyle bir ittifakın mevcut şartlarda dar bir seçmen grubuna hitap ettiğini gösteriyor.

İşte araştırmanın genel sonuçları:

Oy Vermem: Yüzde 81,5

Oy Veririm: Yüzde 9,5

Kararsızım: Yüzde 4,6

Cevap Yok: Yüzde 4,3

PARTİ TABANLARINA GÖRE DAĞILIM

Araştırmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de cevapların siyasi parti aidiyetlerine göre dağılımı oldu.

Tabloya göre olası ittifak, en çok ittifakın potansiyel paydaşlarından olan Yeniden Refah Partisi seçmeninde heyecan yaratıyor.

ÖNE ÇIKAN SEÇMEN EĞİLİMLERİ

YRP seçmeni ittifakın arkasında: Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 90,9'u böyle bir ittifak kurulması halinde "Oy Veririm" derken, desteklemeyeceğini belirtenlerin oranı sadece yüzde 3,6'da kaldı.

AKP tabanında yüzde 11'lik karşılık: Söz konusu ittifakın AKP oylarından ne kadar pay alabileceği merak konusuyken, anket verileri AKP seçmeninin yüzde 11,1'inin bu ittifaka oy verebileceğini gösteriyor. Ancak yüzde 81,4'lük büyük çoğunluk "Oy Vermem" tercihinde bulunuyor.

Muhalefet blokundan kesin veto: Olası muhafazakar ittifak, CHP ve DEM Parti seçmeninden neredeyse hiç destek bulamıyor. CHP seçmeninin yüzde 93,4'ü, DEM Parti seçmeninin ise yüzde 89'u bu ittifaka kapıları kapatmış durumda.

Milliyetçi seçmenin tercihi: MHP tabanının yüzde 85,5'i, İYİ Parti tabanının ise yüzde 86,7'si bu ittifaka oy vermeyeceğini belirtiyor. Her iki partiden de olası ittifaka kayabilecek oy oranı yüzde 3 ila yüzde 4 bandında seyrediyor.

Anahtar Parti seçmeni: Siyasi yelpazedeki yeni aktörlerden Anahtar Parti seçmeninin yüzde 8,2'si bu ittifaka sıcak bakarken, yüzde 82,2'si desteklemeyeceğini ifade ediyor.

YÜZDE 10 POTANSİYELİ

Ank-Ar'ın verileri, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nin bir araya gelmesi durumunda yüzde 10 bandını zorlayan (yüzde 9,5) bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

İttifak, kendi kemik kitlesini konsolide etmede başarılı görünse de özellikle merkez, milliyetçi ve sol seçmenden oy almakta büyük zorluk yaşayacağının sinyallerini veriyor.