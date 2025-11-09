Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Özel, görüşmede Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün beşinci yıldönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İki lider, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu'nun durumunu sordu. Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti.

Aliyev, Özel ve CHP'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.