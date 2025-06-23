Özgür Özel canlı yayında konuştu: 'Bütün anketlerde AK Parti’nin önündeyiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programında konuştu.

Özel, partisinin yapılan son seçim araştırmalarının ortalamasına göre AKP'nin yüzde 6.7 önünde olduğunu söyledi. Özel "Türkiye'de malum 8, 7, 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan en iyisinde 9 puan ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz. Bütün anketlerde öndeyiz. Geçen ayın ortalaması 7 puan diye biz 6.7 puan öndeydik anketlerde" dedi.

'FATİH ALTAYLI' TEPKİSİ: İŞİN BAŞKA BİR TARAFTA DÖNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınındaki ifadelerinden dolayı tutuklanmasına tepki gösterdi. Fatih Altaylı'ya bir keresinde "Hissediyorum, bir açığınızı arıyorlar, o açığı buldukları anda sizden kurtulacaklar dedim. Allahtan siz çok tecrübelisiniz, eleştiri yapıyorsunuz ama bir açık vermiyorsunuz" dediğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Aslında dünkü yayında da söylediği söz, 'anketleri gördüm' diyor, 'şuraya kadar gerilemiş' diyor. 'Bu millet böyledir Osmanlı’da bile nice padişahlar indirildi. O zaman indirme oymuş indirmiş bugünün indirme yöntemi oy kullanmak'. Ankete atıf yapıyor ve AK Parti’nin oylarındaki kayba, bu milletin çok ağır ceza verdiğine atıf yapıyor ve tarihsel bir hatırlatma yapıyor. Efendim cumhurbaşkanına tehdit! Bir de bütün hepsini kesip kesip yapıştırmışlar. Oktay Saral tuttu 'senin suyun ısınıyor'. Buradan Sayın Adalet Bakanı’na sesleniyorum, onun kötü niyetli olmadığını ama bu yaşananlarda maalesef sistemin onu seyirci ve etkisiz pozisyona ittiğini, işin başka bir tarafta döndüğünü de biliyorum. Ama zaman zaman tweet'ler atarak adalet bakanı yargı bağımsızdır diyor. Yargı bağımsızsa Fatih Altaylı o cümleleri kurduktan sona hiçbir şey yokken, saraydan biri çıkıp suyun ısınıyor yazdıktan sonra resen soruşturma, öbür gün gözaltı, öbür akşam tutuklama… Nasıl inanacağız biz Türkiye’de yargının bağımsızlığına? 'Türkiye’de ifade özgürlüğü var.’ Fatih Altaylı’nın söylediği sözleri ifade özgürlüğünün neresine koyacağız? Altaylı bu lafları edemeyecekse kim edecek? O tutuklama bütün gazetecilere , Youtube’da konuşan herkese gözdağı!"

'MURAT ONGUN' AÇIKLAMASI: DUYGUSAL VE SİNİRLİ

CHP Genel Başkanı, Tekirdağ programı vesilesiyle Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Murat Ongun'u ziyaret etmişti. Özel, Ongun'un durumuyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kulllandı:

"Murat Ongun gayet iyi. Yani şöyle gördüm. Kendine inancı yüksek, morali yüksek. Biraz duygusal. 'Bu kadar da haksızlık olur mu?' diyor. Ama bir yandan da sinirli. Çünkü gördüğü bu kadar şeyden sonra tepki gösteriyor. Yani 'elbette teslim olmayacağız' diyor. Tepki gösteriyor olanlara 'Bunu nasıl yaparlar? Bunun hesabının sorulması lazım' diyor. Ama diğer taraftan da herkesin çoluğu var, çocuğu var, eşi var. Konu onlara geldiğinde de tabii insani olarak çok anladığımız ve çok üzüldüğüm bir şekilde duygusallaşıyor."

'KURULTAY' TARTIŞMASI: İSPATLAMAYAN HAYSİYETSİZ

Özgür Özel, CHP kurultayıyla ilgili iddialara karşı da şunları söyledi:

"Bunda hiçbir şey yok ama şu kadarını söyleyeyim. Büyük bir kumpasın içindeyiz. Mesela son iftiralarda bulunan itirafçı dedikleri, işte Soytekin'in ifadelerini gördük. İlk başlarda atılan yalanlar var ya, onları desteklemek için bir şey yapalım derken adam tutmuş, duyuyor, 'CHP kurultayında KİPTAŞ'tan 100 tane ev verdiler' diyor. Bak. O ilk baştaki yalanı adam bir şey itiraf edecek ya. 'Duydum diyor' bakın, 'duydum' diyor. Onu bile yazmışlar. Bak şimdi biraz önce girmeden önce konuştuk. Şunu söyleyeceğim. 'Kongrede evleri dağıttık ve kongreyi aldık diyorlar' ya CHP aldı. Bizim taraftaki en güçlü il başkanı kim? İstanbul İl Başkanı. Kirada oturuyor adam. Evi yok. 100 tane ev dağıtmış, bir tane ev kendini almamış. Şu iddiada bulunuyorum. Sabah okudum. Bir tanesini ispatlasınlar. Bakın. Bir tane delegeye Bir tane KİPTAŞ'tan ev verilip oy karşılığında. Ya biz selam verip oy istiyoruz milletten... Ne ev vermesi? 'Merhaba abi, nasılsın, iyi misin?' Bilmem ne falan kendimizi anlatıyoruz. Bir tane ispatlasınlar göreyim. İspatlarlarsa ben haysiyetsizim. İspatlamayan haysiyetsizdir yalnız."

"ERKEN SEÇİMİN KASIMDA OLMASINI İSTİYORUZ"

Erken seçim talebini tekrarlayan Özel, "Seçimin kasımda olmasını ümit ediyoruz. En geç önümüzdeki nisanda yapılacak bir seçim için tarih verilirse erken seçim kararını destekleriz" diyen Özel, "Onun dışında biz Erdoğan'ın aday olabilmesi için, seçimleri birazcık öne alalım yaklaşımının karşısındayız. Biz her zaman son kararı partinin yetkili kararları veriyor. Aa biz CHP olarak adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz" ifadelerini kullandı.















