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Özgür Özel'den Cemil Tugay mesajı: 'Butlana tepki olsun diye istifa etti'

Özgür Özel'den Cemil Tugay mesajı: 'Butlana tepki olsun diye istifa etti'

19.06.2026 14:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Cemil Tugay mesajı: 'Butlana tepki olsun diye istifa etti'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki pazar yeri ziyaretinde yurttaşların dertlerini dinledi. Bir vatandaşın partide yaşanan son gelişmelere tepki olarak CHP'den istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını hatırlattı.
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Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında hem hayat pahalılığından şikayet eden pazarcı esnafını hem de alım gücü düşen emeklileri dinleyen Özel, partisinin güncel durumuna ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pazar yerinde bir vatandaşın, yaşananlara tepki göstererek CHP'den istifa edeceğini söylemesi üzerine Özgür Özel, son günlerde krize neden olan "mutlak butlan" tartışmalarına ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasına değindi.

Özel, istifa etmek isteyen vatandaşa şu sözlerle seslendi:

“Hatta dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi kızmış, butlana tepki olsun diye istifa etti. Bekleyin. Hukuk işleri var, siyasi mücadele var, bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı o zaman birlikte karar veririz. Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın.”  

NE OLMUŞTU?

Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden alarak il başkanlığına Utku Gümrükçü'yü atadı ve Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı. Bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li belediye meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının çıkışında grup adına yapılan açıklamada, görevden alma ve MYK kararının tanınmadığı ifade edildi.

Daha sonra CHP üyesi ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya gelen Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay istifa gerekçesinde; partinin maruz kaldığı "Mutlak Butlan" kararına, üst üste alınan ihraç kararlarına ve İzmir İl Başkanının görevden alınmasının yarattığı haksızlığa dikkat çekerek, "Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Tugay'ın kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.

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