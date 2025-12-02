Özgür Özel'den DEM'e yeni 'cellat' mesajı: 'AKP'nin MHP'nin yaptıklarını anımsattım, alınganlık göstermişler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dördüncü kez seçildiği CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmasında "Herkesi canı istediğinde 'Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Stockholm Sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" demişti.

Özel, DEM Parti'ye gönderme olarak yorumlanan sözleri üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, "Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. 'Hangi siyasi parti olursa olsun' diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim" dedi.

Özgür Özel'in kurultaydaki sözleri üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak celladı da çok iyi tanırız" ifadelerini kullanmıştı.

'KILIÇDAROĞLU' VE 'TEKİN' AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden seçilmesinin ardından önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebrik için arayıp aramadığı sorusuna da “Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı” diye yanıt verdi.

Özgür Özel, İstanbul’da CHP İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin konusunda da “Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı” dedi.

Zeyrek'in aktardığına göre, gülerek Tekin’in parti üyesi olmadığı halde birilerini partiden ihraç etmeye çalıştığını anımsatan CHP Genel Başkanı, “Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz” ifadesini kullandı.