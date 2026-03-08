Özgür Özel’den 'İBB davası' açıklaması: 'Yargılanmaya değil yargılamaya gidiyoruz'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinliğe katılmak için Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il binasını ziyaret etti.

İl binası önünde bir konuşma yapan Özel, yarın başlayacak İBB davasına da değindi. Özel, açıklamasında, "Yarın 9 Mart. Bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde Tayyip Erdoğan’a yenilmemiş, onun gösterdiği adaylara yenilmemiş, önce Beylikdüzü’nü Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kazanmış sonra da üç kez, biri iptal edilen seçim olmak üzere, üç kez İstanbul’u kazanmış, bütün anketlerde, bütün yapılan kamuoyu yoklamalarında memnuniyet oranı yüzde 60’ların üzerine çıkmış olan ve bu yüzden cezalandırılan Ekrem İmamoğlu’nun yarın duruşması başlayacak" ifadelerini kullandı.

"YARGILANMAYA DEĞİL YARGILAMAYA GİDİYORUZ"

Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"O kadar ilk günden beri kendimizden emindik ki zaten bu millet doğru söyleyenle yalan söyleyeni ayırır. Bir kişiye aynı anda hem diploma sahtecisi hem rüşvetçi, hem ihaleye fesatçı, hem ajan, hem işte yok uçaklar, rezaletler... Hepsi birden bir kişiye bunlar söylenip de hepsi yalan çıkarsa, millet de der ki ‘Demek ki bu adama bir suç bulamıyorlar, ama bu adamı indirmek istiyorlar. Adamın suçu iktidara yürüyen partinin Cumhurbaşkanı adayı olmak.’ O yüzden şimdi artık yargılanmak değil, yargılamak üzere Silivri’ye gidiyoruz."

"YALANIN NASIL ÇÖKTÜĞÜNÜ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Özel, "İddianame çıkana kadar demiştik 'Bu iddianame bizi mahcup etmeyecek. Yalan söyleyenleri mahcup edecek.' '560 milyar lira yolsuzluk' dediler, 560 kuruşunu ispat edemediler. 'Valizlerde para var' dediler içinden jammer çıktı. 'Ekrem İmamoğlu'nun lüks araçları' dediler, MHP'li bir milletvekilinin çıktı. 'Parkenin altından milyon avro para bulduk' dediler, bir sent bile bulamadıkları ortaya çıktı. 'Görüntü var' dediler, görüntü olmadığı ortaya çıktı. 'Gizli şahit var' dediler, tanık var, gizli tanığın vazgeçtiği ortaya çıktı. Böyle ne kadar kriminal tip var bulup ona bir yalan attırıyorlar, onun üzerine kurgu yaptırıyorlar. Alnım açık, başım dik Silivri'ye gidiyorum ve bir yalanın nasıl çöktüğünü izlemeye milletimizi de davet ediyorum" dedi.

"CANLI YAYINI KABUL ETMEDİLER ÇÜNKÜ..."

Duruşmaların canlı yayınlanması çağrısının karşılık bulmamasına bir kez daha tepki gösteren Özel, bu konuda da şu ifadelere yer verdi:

"Bunlar o kadar özgüvenli davrandılar ki, Sayın Bahçeli de dedi ki ‘O zaman canlı yayın istiyor madem Özgür Bey. Canlı yayınlansın, millet her şeyi görsün.’ Tayyip Bey’e sordular, ‘Devlet Bey öyle dediyse bir bildiği vardır. Olur, molur’ dedi. İddianame çıktı, canlı yayın teklif ettiğimiz kanunumuzu kabul etmediler. Neden etmiyorlar? İddianamede bizi mahcup edip, bizim yüzümüzü öne düşürecek, hesabını veremeyeceğimiz bir şey olmadığı gibi millet ‘Bu mu ya? Bu mu sizin kanıt dediğiniz?’ diyecek diye korkuyorlar ve kıyıda, köşede, kenarda olsun istiyorlar. Şimdi dünya kadar tedbir almışlar. ‘Efendim Silivri’de bir ay boyunca bir kilometre yarıçapında o yasak, bu yasak, şu yasak.’ Aman Allah bu ne korku? Biz Silivri’de zaten varıp da bir olay çıkarmanın falan değil, biz yargılanmanın, adil bir yargılanmanın peşindeyiz."

"HEYETTEN EMİN OLAMAMIŞLAR, 3'TE 3 YAPTILAR"

Davanın görüleceği mahkemenin heyetinde yapılan değişikliklere dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

"Olmayacak bir işe kalkıştılar. 1 yıldır bu davanın 40'ıncı Ağır Ceza'da görüleceği söyleniyordu. 40'ıncı Ağır Ceza, Akın Gürlek'in hemşehrisi, çok yakın görüştüğü birisi, başkan. 2 de üye var. O iki üyenin ne yapacağı belli olmaz! Tam emin olamamışlar. Bu mahkemeye 1 başkan, 2 üye daha yolladılar. Yeni 2 üye, Akın Gürlek'in çok sevdiği başkanın yanına kondu, 3'te 3 yaptılar kendi hesaplarına göre. Ve davayı da bu heyete verdiler. Öbür iki, kendince adil bir karar verebilecek bir üyenin başına da dışarıdan başkan getirdiler. O da diğer davalara bakacak."

"HAKLILIĞIMIZA GÖLGE DÜŞÜRECEK HİÇBİR İSTEMİYORUM"

Özel, konuşmasında ayrıca şu uyarıyı yaptı:

"Yarın diyelim ki biz bir maça çıkıyoruz. Hakim rakip takımın formasını giymiş arkadaşlar. Biz bu kadar büyük bir haksızlık varken, sözüme değer veren herkese söylüyorum: Ama haklılığımıza gölgeleyecek hiçbir şey istemiyorum orada. Jandarma kardeşimin omzunu iter birisi, haklıyken haksız duruma düşeriz. Karşımızda maalesef, eskiden devlete karşı provokasyonlar olurdu şimdi devleti ele geçirenler millete karşı provokasyon yapıyorlar."