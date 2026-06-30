Mutlak butlan yönetimi açıkladı: CHP'de 26 il yönetimi görevden alındı

CHP'nin mutlak butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda ihraçlar, kurultay süreci ve örgüt yapısındaki değişiklikler ele alındı.
Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Sarı, 26 il yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Sarı, görevden alınmaların İl Disiplin Kurulu, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunu içerdiğini kaydetti.
Görevden Alınan İl ve İlçeler:
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Çanakkale
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce (Akçakoca ilçesiyle beraber)
- Eskişehir
- Hakkari
- Iğdır
- Kars
- Kırıkkale
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Niğde (Merkez ilçesiyle beraber)
- Nevşehir
- Osmaniye (Merkez ilçesiyle beraber)
- Samsun
- Sivas
- Tunceli
- Sinop (Sadece il başkanının görevden alınması)
7 İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ İSTEMİ
Sarı ayrıca CHP'de 7 İl Başkanı hakkında da tedbirli kesin ihraç isteminde bulunulduğunu açıkladı.
Bu il başkanları ise şöyle sıralandı:
- Ali Osman Horzum (Denizli)
- Nail Kızıl (Muğla)
- Talay Yıldız (Eskişehir)
- Aykut Cem Yalçınkaya (Sinop)
- Özcan Dağıstanlı (Düzce)
- Onur Ulaş Demir (Kars)
- Berkay Gündoğan (Tunceli)
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