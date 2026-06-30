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Mutlak butlan yönetimi açıkladı: CHP'de 26 il yönetimi görevden alındı

Mutlak butlan yönetimi açıkladı: CHP'de 26 il yönetimi görevden alındı

30.06.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mutlak butlan yönetimi açıkladı: CHP'de 26 il yönetimi görevden alındı

CHP'de mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre partide 26 il yönetimi görevden alınırken 7 il başkanı hakkında da tedbirli ve kesin çıkartma yönünden disiplin süreci başlatıldı.
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CHP'nin mutlak butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda ihraçlar, kurultay süreci ve örgüt yapısındaki değişiklikler ele alındı.

Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Sarı, 26 il yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Sarı, görevden alınmaların İl Disiplin Kurulu, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunu içerdiğini kaydetti.

Görevden Alınan İl ve İlçeler:

  1. Ağrı
  2. Aksaray
  3. Amasya
  4. Batman
  5. Bilecik
  6. Bolu
  7. Çanakkale
  8. Denizli
  9. Diyarbakır
  10. Düzce (Akçakoca ilçesiyle beraber)
  11. Eskişehir
  12. Hakkari
  13. Iğdır
  14. Kars
  15. Kırıkkale
  16. Manisa
  17. Mardin
  18. Muğla
  19. Muş
  20. Niğde (Merkez ilçesiyle beraber)
  21. Nevşehir
  22. Osmaniye (Merkez ilçesiyle beraber)
  23. Samsun
  24. Sivas
  25. Tunceli
  26. Sinop (Sadece il başkanının görevden alınması)

7 İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ İSTEMİ

Sarı ayrıca CHP'de 7 İl Başkanı hakkında da tedbirli kesin ihraç isteminde bulunulduğunu açıkladı.

Bu il başkanları ise şöyle sıralandı:

  1. Ali Osman Horzum (Denizli)
  2. Nail Kızıl (Muğla)
  3. Talay Yıldız (Eskişehir) 
  4. Aykut Cem Yalçınkaya (Sinop)
  5. Özcan Dağıstanlı (Düzce)
  6. Onur Ulaş Demir (Kars)
  7. Berkay Gündoğan (Tunceli)

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