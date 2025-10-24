Özgür Özel, Düzce’de tutuklu bulunan Pınar Türker’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ. Başkanı Fatoş Pınar Türker’i Düzce’nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.
Girişte CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile partinin avukatlarının karşıladığı Özel, yaklaşık 1.5 saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile kısa süre görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra ilden ayrıldı.