Özgür Özel, Düzce’de tutuklu bulunan Pınar Türker’i ziyaret etti

24.10.2025 17:38:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’deki cezaevinde tutuklu bulunan İBB Medya AŞ. Başkanı Pınar Türker’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ. Başkanı Fatoş Pınar Türker’i Düzce’nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Girişte CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile partinin avukatlarının karşıladığı Özel, yaklaşık 1.5 saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile kısa süre görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra ilden ayrıldı.

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Pınar Türker

