Özgür Özel'in kurmayları konuştu: Olası yeni parti hangi çizgide olacak?

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı Özgür Özel ve ekibinin bir yandan olağanüstü kurultay mücadelesi sürerken diğer yandan da "yeni parti" çalışmalarıyla ilgili de kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Nefes gazetesine konuşan Özel'in kurmayları, kurulacak partinin siyasi kimliği ve çizgisinin ne olacağıyla ilgili konuştu.

Gazetenin aktardığına Özel’e yakın isimler, partinin kırmızı çizgisinin Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri olacağını ancak ideolojik tabana değil toplumun geniş kesimine hitap eden bir çizgide olacağını belirtti.

Kurmaylar, partinin “sol” çizgide olmayacağını, “Türkiye İttifakı” olarak tanımlanan bir çizgide olacağını ifade etti.

HEDEF: YÜZDE 50 + 1

Özel'in bir kurmayı izleyecekleri stratejiyi şöyle özetledi:

“İddiamız göstereceğimiz adayın Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olması. Bunun için de yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Türkiye’nin tamamına hitap etmek için kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden Türkiye İttifakı’nı kurmalıyız.”