Özgür Özel’den ‘kırmızı kart’ eleştirilerine ilk yanıt: ‘Birileri hafife alıyor ama…’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulunmasının ardından gazeteci Şaban Sevinç, Özel ile görüşmesini paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulunmuştu. Özel çağrıyı, 15.00'da büyük sürpriz yapacağız' sözleri ile duyurmuştu.
Özel'in çıkışının ardından AKP kanadından eleştriler geldi.
Gazeteci Şaban Sevinç ise sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğünü açıkladı.
"2025'TE SANDIĞI GETİRMEK İÇİN..."
Sevinç, Özel'in 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak.
Dağıtacağımız Kırmızı Kart’ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."
Kırmız kart olayı…— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) January 9, 2025
CHP lideri Özgür Özel ile konuştum.
Kırmızı Kart olayının bazı çevrelerce hafife alınmasını yadırgıyor:
- Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya… pic.twitter.com/SQwbzQ8dlP
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- Şirin'in davasında karar açıklandı
- Sokak ortasında kanlı infaz