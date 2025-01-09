Özgür Özel’den ‘kırmızı kart’ eleştirilerine ilk yanıt: ‘Birileri hafife alıyor ama…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulunmasının ardından gazeteci Şaban Sevinç, Özel ile görüşmesini paylaştı.

Özgür Özel’den ‘kırmızı kart’ eleştirilerine ilk yanıt: ‘Birileri hafife alıyor ama…’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 23:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulunmuştu. Özel çağrıyı, 15.00'da büyük sürpriz yapacağız' sözleri ile duyurmuştu.

Özel'in çıkışının ardından AKP kanadından eleştriler geldi.

Gazeteci Şaban Sevinç ise sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğünü açıkladı.

"2025'TE SANDIĞI GETİRMEK İÇİN..."

Sevinç, Özel'in 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandığını aktardı: 

"Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak.

Dağıtacağımız Kırmızı Kart’ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."


Etiketler: #Şaban Sevinç #Özgür Özel #kırmızı kart

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